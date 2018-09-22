Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor evinde Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. 18. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Saivet'in Başakşehir ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan dönen topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 35'te Visca'nın vuruşunda Okan topu çizgiden çıkardı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda yine karşılıklı ataklar vardı. Aytaç'ın yaptığı hareket nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda, Adebayor önce kaleci Okan'a, sonra direğe takıldı.



GOL VAR'DA İPTAL OLDU

Bursaspor dün akşam VAR'a takıldı. Ev sahibi ekip, 3. dakikada Tunay'ın son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Sakho topu ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, VAR sisteminin yardımıyla pozisyon elle oynamayı tespit etti.



AVCI: VAR'A BİLE İTİRAZ

Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı. VAR kararlarına ilişkin, "Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR'ın kararına bile itiraz ediyoruz. Nasıl yardımcı olacağız? Oyuncunun da yardımcı olması gerekiyor" diye konuştu.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Tunay Torun'un son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Sakho topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla pozisyon sırasında Sakho'nun elinin topa temas ettiğini gerekçe göstererek gol kararı vermedi.

18. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Saivet'in Medipol Başakşehir ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan dönen topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ taraftan kazandığı korner atışını Visca kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

39. dakikada Bursaspor savunma oyuncusu Umut Meraş'ın kafa vuruşuyla kalecisi Okan Kocuk'a göndermek istediği top, Visca'nın önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

45. dakikada Bursaspor'un atağında Sakho, Tunay Torun'un pasıyla kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Mert Günok'a çarpan topu, konuk takım savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

49. dakikada gelişen konuk takım atağında İrfan Can Kahveci'nin Bursaspor ceza sahası içinde Aytaç Kara tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Adebayor kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, Ertuğrul Ersoy uzaklaştırdı.

60. dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla konuk takım ceza yayı önünde topla buluşan Saivet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

67. dakikada Saivet'in uzun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tunay Torun'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

82. dakikada Medipol Başakşehir'in Bursaspor ceza sahası sol çaprazından kazandığı serbest vuruşu Kerim Frei kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.