Gol düellosu Başakşehir’in – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    düellosu ’in

    Gol düellosu Başakşehir’in
    , yeni sezon öncesi hazırlık maçında Rusya Birinci Futbol Ligi ekibi Ufa'yı 3-2 mağlup etti. 'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turunculacivertlilerin gollerini ise; Tunay Torun, Riad Bajic ve Kerim Frei kaydetti.
    1. 18.7.2018
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