Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Başakşehir'de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.



Turuncu-Lacivertli ekip, Salzburg kampının ilk hazırlık maçında saat 19:00'da Alman ekibi 1860 Münih ile karşı karşıya gelecek