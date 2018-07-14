Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentinde sürdüren Medipol Başakşehir, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Başakşehir'de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.
Turuncu-Lacivertli ekip, Salzburg kampının ilk hazırlık maçında saat 19:00'da Alman ekibi 1860 Münih ile karşı karşıya gelecek
- 14.7.2018 16:47
- Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı
- Galatasaray'dan Onyekuru paylaşımı!
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
-
Galatasaray'da hedef Kurt Zouma
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
-
Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
-
Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.