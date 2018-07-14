Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'de hazırlıklar sürüyor

    Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

    Yeni sezon hazırlıklarını 'nın kentinde sürdüren Medipol , günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandı.
    'de izinli olan antrenmanda yer almadı.

    Turuncu-Lacivertli ekip, kampının ilk hazırlık maçında saat 19:00'da Alman ekibi 1860 Münih ile karşı karşıya gelecek

    1. 14.7.2018 16:47
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