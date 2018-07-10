Medipol Başakşehir, yeni sezona Salzburg'da hazırlanıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde dayanıklılık parkuru yapıldı. Bu arada Arda Turan takımdan ayrı düz koşularına devam etti.

İstanbul ekibi günün ikinci antrenmanını yerel saatle 18.00'de gerçekleştirecek.