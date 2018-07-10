Medipol Başakşehir, yeni sezona Salzburg'da hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Salzburg kampındaki ikinci gününde sabah antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde dayanıklılık parkuru yapıldı. Bu arada Arda Turan takımdan ayrı düz koşularına devam etti.
İstanbul ekibi günün ikinci antrenmanını yerel saatle 18.00'de gerçekleştirecek.
- 10.7.2018 15:54
-
Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
-
Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
-
Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Medipol Başakşehir, yeni sezona Salzburg'da hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.