Medipol Başakşehir, yeni sezona Salzburg'da hazırlanıyor – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    , yeni sezona Salzburg'da hazırlanıyor

    Medipol Başakşehir, yeni sezona Salzburg'da hazırlanıyor

    , Salzburg kampındaki ikinci gününde sabah antrenmanını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde dayanıklılık parkuru yapıldı. Bu arada takımdan ayrı düz koşularına devam etti.
    ekibi günün ikinci antrenmanını yerel saatle 18.00'de gerçekleştirecek.

    1. 10.7.2018 15:54
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