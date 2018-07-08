Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Medipol Başakşehir ekibinin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurtdışı kamp programı açıklandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yurtdışı kampının ilk etabı 9-23 Temmuz tarihleri arasında Salzburg'da yapılacak. Burada 4 hazırlık maçı oynayacak olan Medipol Başakşehir, 23-29 Temmuz arasında çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.
İstanbul ekibi, 2. etap kamp çalışmalarını 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yine Salzburg şehrinde sürdürecek. Burada yapılacak 2 hazırlık maçının ardından yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edilecek.
Medipol Başakşehir'in hazırlık maçlarının tarihleri şöyle;
BİRİNCİ ETAP KAMP:
13 Temmuz: 1860 Münih
17 Temmuz: FC Ufa
20 Temmuz: FC Akhmat Grozny
23 Temmuz: SD Eibar
İKİNCİ ETAP KAMP:
30 Temmuz: VFB Stutgart
2 Ağustos: Bayer Leverkursen
- 8.7.2018 14:47
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En az 3 isim bize gelecek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
Toplam 2
Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
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