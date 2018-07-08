Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'in kamp programı belli oldu

    Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu

    ekibinin hazırlıkları kapsamında yurtdışı kamp programı açıklandı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yurtdışı kampının ilk etabı 9-23 Temmuz tarihleri arasında Salzburg'da yapılacak. Burada 4 hazırlık maçı oynayacak olan , 23-29 Temmuz arasında çalışmalarını 'da sürdürecek.

    İstanbul ekibi, 2. etap kamp çalışmalarını 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yine Salzburg şehrinde sürdürecek. Burada yapılacak 2 hazırlık maçının ardından hazırlıklarına İstanbul'da devam edilecek.


    Medipol Başakşehir'in hazırlık maçlarının tarihleri şöyle;

    BİRİNCİ ETAP KAMP:
    13 Temmuz: 1860 Münih
    17 Temmuz: Ufa
    20 Temmuz: FC Akhmat Grozny
    23 Temmuz: SD Eibar

    İKİNCİ ETAP KAMP:
    30 Temmuz: VFB Stutgart
    2 Ağustos: Bayer Leverkursen

    1. 8.7.2018 14:47
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