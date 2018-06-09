Soner’le 3 yıllık imza – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Soner’le 3 yıllık imza

    Soner’le 3 yıllık imza
    Şampiyonluğu kıl payı kaçıran M.Başakşehir, daha önceden anlaştığı Akhisar'ın milli orta sahası 'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Akigo'yla kontratı sona eren 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 maçta 7 gol, 8 asist katkısı sağladı. Öte yandan transfer çalışmaları hakkında bilgi veren , "8 numara iç orta saha oyuncusu, bazen 8 bazen de 10 kullanabileceğim yönlü oyuncular bakıyoruz. İletişim halinde olduklarımız var" diye konuştu.
    1. 9.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Soner’le 3 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN