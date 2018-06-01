Batdal ve Egemen gitti – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Batdal ve Egemen gitti

    Batdal ve Egemen gitti
    'de kontratları sona eren Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal'la yollar ayrıldı. 32 yaşındaki Batdal, kiralık gittiği Osmanlı'da düşme acısını yaşadı, 8 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. 36 yaşındaki Egemen ise iki yıldır yer aldığı takımda geçen sezon 2 maçta oynadı.
    1. 1.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Batdal ve Egemen gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN