İstanbul Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'den açıklaması

    <a href="/index/istanbul-basaksehir?id=22a54326-134a-4c80-8724-e1b6a5e02f56" class="" rel="tag">İstanbul Başakşehir</a>'den <a href="/index/abdullah-avci?id=31a0ea45-8333-4cbe-81ef-292e4319aa15" class="" rel="tag">Abdullah Avcı</a> açıklaması

    Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, 'un başkan adayı Hüseyin Akdemir ile teknik direktör 'nın fotoğrafının sosyal medyada farklı yerlere çekildiği belirtilerek, Avcı'nın görevinin başında olduğu kaydedildi.

    Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "'de 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Kulübü başkan adaylarından biri, kulüp yapımızla ilgili bilgi almak ve tesisimizi incelemek için ziyarete gelmiş, teknik direktörümüz ile fotoğraf çektirmiştir. Daha sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından bu fotoğraf paylaşılarak konunun farklı yerlere çekilmek istendiğini üzüntüyle görmüş bulunmaktayız. Sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz 'nın görevinin başında olduğunu hatırlatır, 2018-2019 sezonunun çalışmalarına şimdiden başladığını belirtmek isteriz."

    1. 23.5.2018 17:22
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