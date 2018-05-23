İstanbul Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Bursaspor'un başkan adayı Hüseyin Akdemir ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın fotoğrafının sosyal medyada farklı yerlere çekildiği belirtilerek, Avcı'nın görevinin başında olduğu kaydedildi.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Bursaspor Kulübü başkan adaylarından biri, kulüp yapımızla ilgili bilgi almak ve tesisimizi incelemek için ziyarete gelmiş, teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirmiştir. Daha sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından bu fotoğraf paylaşılarak konunun farklı yerlere çekilmek istendiğini üzüntüyle görmüş bulunmaktayız. Sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın görevinin başında olduğunu hatırlatır, 2018-2019 sezonunun çalışmalarına şimdiden başladığını belirtmek isteriz."
- 23.5.2018 17:22
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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