Medipol Başakşehir tetikte Şampiyonluk aşkına – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Medipol tetikte Şampiyonluk aşkına

    Medipol <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> tetikte Şampiyonluk aşkına

    'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan , sahasında ile kozlarını paylaşacak.

    Turuncu-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için öncelikle 'yı yenmesi gerekiyor. Ardından G.Saray'ın deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. 'de cezalı oyuncular Mossoro ve , forma giyemeyecek. ekibinde, kart cezası sona eren İrfan Can ise görev verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.
    1. 19.5.2018
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