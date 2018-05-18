Arda Turan'ın son hali şaşırttı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'ın son hali şaşırttı

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'ın son hali şaşırttı

    'de forma giyen , dün gece arkadaşlarıyla tavla oynamak için Bebek'e geldi, tecrübeli futbolcunun sol bacağındaki atel dikkat çekti.

    'in yıldız futbolcusu , arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. Habercileri fark eden araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.

    Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. "Neden oldu?" sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu. 'in 32. haftasında oynanan -Sivasspor karşılaşmasında hakemlere saldıran 16 maç ceza almıştı.

    1. 18.5.2018 11:46
    2. Güncelleme: 18.5.2018 13:10
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