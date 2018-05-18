Arda Turan'ın son hali şaşırttı
Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, dün gece arkadaşlarıyla tavla oynamak için Bebek'e geldi, tecrübeli futbolcunun sol bacağındaki atel dikkat çekti.
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. Habercileri fark eden Arda Turan araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.
Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. Arda Turan "Neden oldu?" sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında hakemlere saldıran Arda Turan 16 maç ceza almıştı.
- 18.5.2018 11:46
- Güncelleme: 18.5.2018 13:10
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Toplam 2
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
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Toplam 5
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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