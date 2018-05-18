Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. Habercileri fark eden Arda Turan araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.

Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. Arda Turan "Neden oldu?" sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında hakemlere saldıran Arda Turan 16 maç ceza almıştı.