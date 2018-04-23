Barcelona'dan Arda Turan için Çin planı! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan için planı!

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'dan <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> için <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a> planı!
    1. 23.4.2018 08:43
    2. Güncelleme: 23.4.2018 08:50
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