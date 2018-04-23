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KEMAL Çok zayıf bir kaleci...
bjk dün muslerayada çıkmadı hocam!! bunlar böyle sen hakemide yenersin evellalah!!
fb kupa maçındada yoktu
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ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.