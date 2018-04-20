Başakşehir'de Clichy şoku
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasının açılış maçında sahasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de deneyimli Fransız sol bek Gael Clichy maç kadrosunda yer almadı.
Clichy'nin sol dizindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı öğrenildi.
- Avcı'dan zorunlu değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.
Avcı, tedbir amaçlı kadroya alınmayan Clichy'nin yerine Alparslan Erdem'e sol bekte görev verdi.
Deneyimli teknik adam, Kayserispor karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.
- Anlamlı pankart
Medipol Başakşehirli futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.
Turuncu-lacivertli futbolcular, Herkese Kitap Vakfının düzenlediği kampanyaya bu pankartla destek verdi.
- 20.4.2018 20:28
- Güncelleme: 20.4.2018 20:29
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Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Başakşehir'de Clichy şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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