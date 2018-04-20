Başakşehir'de Clichy şoku – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Başakşehir'de Clichy şoku

    Başakşehir'de Clichy şoku

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda 'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti

    'de 30. haftasının açılış maçında sahasında 'u konuk eden Medipol Başakşehir'de deneyimli Fransız sol bek Gael Clichy maç kadrosunda yer almadı.

    Clichy'nin sol dizindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı öğrenildi.

    - Avcı'dan zorunlu değişiklik

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda 'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.

    Avcı, tedbir amaçlı kadroya alınmayan Clichy'nin yerine 'e sol bekte görev verdi.

    Deneyimli teknik adam, Kayserispor karşısında takımını sahaya, , Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, , Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.

    - Anlamlı pankart

    Medipol Başakşehirli futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.

    Turuncu-lacivertli futbolcular, Herkese Kitap Vakfının düzenlediği kampanyaya bu pankartla destek verdi.

    1. 20.4.2018 20:28
    2. Güncelleme: 20.4.2018 20:29
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