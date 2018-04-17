Aziz Üstel'den Emre Belözoğlu itirafı! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'den itirafı!

    <a href="/index/aziz-ustel?id=280c067d-628e-4fd3-bd75-bac3cb669d5a" class="" rel="tag">Aziz Üstel</a>'den <a href="/index/emre_belozoglu?id=b2f8299b-0757-4a0d-8511-b4ca981c73ca" class="" rel="tag">Emre Belözoğlu</a> itirafı!

    Spor yorumcusu Aziz Üstel, Başakşehir'in kaptanının hakeme bir pozisyon sonrası el işareti yaparak tepki göstermesi üzerine sosyal medya hesabından flaş itirafta bulundu.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:02
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