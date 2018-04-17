Aziz Üstel'den Emre Belözoğlu itirafı!
Spor yorumcusu Aziz Üstel, Başakşehir'in kaptanının hakeme bir pozisyon sonrası el işareti yaparak tepki göstermesi üzerine sosyal medya hesabından flaş itirafta bulundu.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:02
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Obra, play-off öncesi temkinli
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Bu adamı önümüzdeki yıl futbol takımının başına getirin. Şaka yapmıyorum. Denemeye değer. Nasıl olsa Kocaman'dan kötü olmaz.
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Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 1
Yorum
efe larin fenerbahçeyi bitirir
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Isla ilk seçenek
Toplam 5
Yorum
bahattin noldu aykut isla da yıldız ışığımı var.Futboldan anlayarak göndereceğin aklımıza yatmıyor da.İslayı takıma getiren sensin
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