Abdullah Avcı: "Bu yenilgiyi hak etmedik" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Bu yenilgiyi hak etmedik"

    Abdullah Avcı: "Bu yenilgiyi hak etmedik"

    Başakşehir Teknik Direktörü , bitiş düdüğünün ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    Başakşehir Teknik Direktörü , bitiş düdüğünün ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ligin en zor deplasmanlarından birine çıktıklarını kaydeden Avcı, "Sert bir mücadeleye çıkacağımızı biliyorduk. Tedbirlerimizi de almıştık ama istediğimizi alamadık. Hem 3 puandan olduk hem de liderlik koltuğunu kaptırdık" diye konuştu. Tecrübeli hoca, yenilgiyi hak etmedikleri de vurgulayıp, şunları söyledi:

    BU MAÇI UNUTMALIYIZ
    " topa daha fazla sahip olan taraftı. Ancak biz de 90 dakika boyunca oyunun içinde kaldık. Yakaladığımız fırsatlardan birini değerlendirebilsek, sonuç daha farklı olabilirdi. Artık bu maçı unutmak zorundayız."

    MOSSORO UMUTLU
    Uzun bir sakatlık döneminin ardından G.Saray'a karşı son yarım saat mücadele eden , kısa ve net konuştu: "Benim açımdan zor bir maçtı. 4 hafta sonra böyle bir karşılaşmayla sahalara döndüm. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama şampiyonluk iddiamız hala sürüyor."
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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