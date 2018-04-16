Abdullah Avcı: "Bu yenilgiyi hak etmedik"
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bitiş düdüğünün ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.
BU MAÇI UNUTMALIYIZ
"Galatasaray topa daha fazla sahip olan taraftı. Ancak biz de 90 dakika boyunca oyunun içinde kaldık. Yakaladığımız fırsatlardan birini değerlendirebilsek, sonuç daha farklı olabilirdi. Artık bu maçı unutmak zorundayız."
MOSSORO UMUTLU
Uzun bir sakatlık döneminin ardından G.Saray'a karşı son yarım saat mücadele eden Mossoro, kısa ve net konuştu: "Benim açımdan zor bir maçtı. 4 hafta sonra böyle bir karşılaşmayla sahalara döndüm. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama şampiyonluk iddiamız hala sürüyor."
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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