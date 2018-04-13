Edin Visca, Messi ve Neymar’ı geride bıraktı
Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla asist yapan oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor. 14 asisti bulunan başarılı orta saha, bu alanda Messi ve Neymar gibi yıldızları da geride bırakmış durumda.
AVRUPA'DA BRUYNE İLE YARIŞIYOR
Visca, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da asist kralı olmak için zorlu bir yarış halinde. Başakşehirli oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da en fazla asist yapan oyucular arasında ikinci sırada bulunuyor.
Manchester City'nin 26 yaşındaki futbolcusu Kevin De Bruyne, adı geçen ligler içerisinde 15 asistle zirvede yer alıyor. Belçikalıyı 14 asistle Başakşehirli Edin Visca takip ediyor. Sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Neymar'ın da 13 asisti bulunuyor. Brezilyalı yıldızı yine 13'er asist ile Augsburg'da oynayan Philipp Max ve Barcelona'da top koşturan Lionel Messi takip ediyor. Lazio'nun 25 yaşındaki forveti Luis Alberto'nun ise 11 asisti bulunuyor.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Başakşehire de yenilince taktik avcısını görürüz artık.
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Mayısta temel atılıyor
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Bizde inandık 18 yıldır alt yapıdan bir futbolcu yetiştiremeyen kulüp hala alt yapıya para harcıyor , alt yapıyı kapatın daha iyi.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 6
Yorum
bjk advers İtalyanlar bu yolla mandzukic konusunda dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalışıyorlar kendisinin Beşiktaş tarafından istendiğini sanmıyoru
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