Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti!
Haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor’u Elia’nın attığı tek golle geçen Medipol Başakşehir, haftaya çıkacağı Galatasaray deplasmanı öncesi maç fazlasıyla koltuğa oturdu.
BOUTAİB DEĞERLENDİREMEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında Caiçara'nın bir şutunda topa kaptanı Emre Belözoğlu'nun suratında patlarken, 84'te Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı. Konuk Malatyaspor'un 86. dakikada yakaladığı beraberlik fırsatını Boutaib değerlendiremedi. Üst üste üçünü galibiyetini alan Başakşehir, 59 puanla ve maç fazlasıyla haftaya lider başladı. Haftaya Galatasaray deplasmanına çıkacak. 37 puanda kalan Malatyaspor ise 9. sırada.
AVCI: SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Maç fazlasıyla zirveye çıkan Medipol Başakşehir'de, G.Saray maçı öncesi gündem Emmanuel Adebayor. Attığı gollerle Galatasaray'ı yıkan Togo'lu golcü, dünkü maçın son dakikalarında sakatlanarak çıktı. Abdulah Avcı, "Adobayor'un sakatlığı hakkında sağlık ekibiyle görüşeceğiz. Ancak çok ciddi bir durumunun olmadığını tahmin ediyorum" diye konuştu.
'ASIRLIK TAKIMLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'
Medipol Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, stada gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Seyirciler gelmiyor diyorduk. Bugün hava kapalı olmasına rağmen 7-8 bin kişi geldi. Devamını istiyoruz, onlara ihtiyacımız var" dedi. Şampiyonluk yarışına değinen Avcı, "Haftaya lider başladık. 6 maçımız kaldı ve G.Saray maçına hazırlanacağız. 100 yıllık kültürü olan takımlarla şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bunun keyfini çıkartacağız" diye konuştu.
EROL BULUT: BASİT BİR HATA GOLÜ GETİRDİ
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hesap etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: Kaliteli takımlar, yaptığınız en ufak hatayı iyi değerlendiriyorlar. Nitekim golü de basit hatadan yedik. İkinci yarı rakibin hiç pozisyon yok. Biz de fazla pozisyon üretemedik. Kaliteli takımlara karşı pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Önümüzde 6 maç var. İstediğimiz sonuçları alarak 40 puanını üzerine çıkmaya çalışacağız.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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