Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir, 'u tek golle geçti!

    Başakşehir, <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>'u tek golle geçti!

    Haftanın açılış karşılaşmasında ’u Elia’nın attığı tek golle geçen , haftaya çıkacağı deplasmanı öncesi maç fazlasıyla koltuğa oturdu.

    'de 28. haftanın açılış maçında Evkur 'u ağırlayan , 3 puanın ve zirvenin sahibi oldu: 1-0. Bozbaykuşlar'a galibiyeti getiren tek golü, 18'inci dakikada Visca'nın pasında Elia attı. 'nın ekibi, bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve haftaya çıkacağı G.Saray deplasmanı öncesi iyice rahatladı.

    BOUTAİB DEĞERLENDİREMEDİ
    Karşılaşmanın ikinci yarısında Caiçara'nın bir şutunda topa kaptanı Emre Belözoğlu'nun suratında patlarken, 84'te Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı. Konuk Malatyaspor'un 86. dakikada yakaladığı beraberlik fırsatını Boutaib değerlendiremedi. Üst üste üçünü galibiyetini alan Başakşehir, 59 puanla ve maç fazlasıyla haftaya lider başladı. Haftaya deplasmanına çıkacak. 37 puanda kalan Malatyaspor ise 9. sırada.

    AVCI: SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
    Maç fazlasıyla zirveye çıkan 'de, G.Saray maçı öncesi gündem . Attığı gollerle 'ı yıkan Togo'lu golcü, dünkü maçın son dakikalarında sakatlanarak çıktı. Abdulah Avcı, "Adobayor'un sakatlığı hakkında sağlık ekibiyle görüşeceğiz. Ancak çok ciddi bir durumunun olmadığını tahmin ediyorum" diye konuştu.

    'ASIRLIK TAKIMLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'
    Medipol Başakşehir'in teknik patronu , stada gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Seyirciler gelmiyor diyorduk. Bugün hava kapalı olmasına rağmen 7-8 bin kişi geldi. Devamını istiyoruz, onlara ihtiyacımız var" dedi. Şampiyonluk yarışına değinen Avcı, "Haftaya lider başladık. 6 maçımız kaldı ve G.Saray maçına hazırlanacağız. 100 yıllık kültürü olan takımlarla şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bunun keyfini çıkartacağız" diye konuştu.

    EROL BULUT: BASİT BİR HATA GOLÜ GETİRDİ
    Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, hesap etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: Kaliteli takımlar, yaptığınız en ufak hatayı iyi değerlendiriyorlar. Nitekim golü de basit hatadan yedik. İkinci yarı rakibin hiç pozisyon yok. Biz de fazla pozisyon üretemedik. Kaliteli takımlara karşı pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Önümüzde 6 maç var. İstediğimiz sonuçları alarak 40 puanını üzerine çıkmaya çalışacağız.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir, 'u tek golle geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN