Başakşehir'in konuğu Yeni Malatyaspor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Başakşehir'in konuğu

    Başakşehir'in konuğu Yeni Malatyaspor

    , 'in 28. haftasında yarın Evkur 'u konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

    Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Evkur ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

    2 EKSİK
    'de, sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör 'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada 'a forma vermesi bekleniyor.

    ADEBAYOR İLE MAHMUT CEZA SINIRINDA
    Medipol Başakşehir'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:14
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