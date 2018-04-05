Başakşehir'in konuğu Yeni Malatyaspor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
2 EKSİK
Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada Arda Turan'a forma vermesi bekleniyor.
ADEBAYOR İLE MAHMUT CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:14
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
Başakşehir'in konuğu Yeni Malatyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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