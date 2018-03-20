Akhisarspor’da Seleznov şov – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Akhisarspor’da Seleznov şov

    Akhisarspor’da Seleznov şov

    Akhisar'ın ara transferde Karabük'ten kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü , 2. yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu.

    Akhisar'ın ara transferde Karabük'ten kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü , 2. yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu. Karabük'le ilk yarıda 13 maçta sadece 1 gol atabilen Seleznov, yeşil-siyahlılarda ise 9 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Ege ekibinin yeni golcüsü, takımının ikinci yarıda kazandığı 15 puanın 8'ine direkt katkı yaptı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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