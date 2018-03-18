Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

    Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

    'in 26. haftasında , evinde ağırladığı 'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    'nın açıklamaları şu şekilde: "Ligin 2 tane oyun oynayan, kendi oyunlarını rakibe kabul ettiren, en iyi pas yapan takımları karşı karşıya geldi. Özellikle 'ın hücum anlamında çok önemli organizasyonları var. Kenardan en fazla orta yapan, en fazla kafa golü atan takım."
    "Merkezi bugün tamamen kapalı tutup kenarlara yönlendirmek istedik. Kenar oyuncularımız bile içeriye kadar gelip merkezi kapattılar. Bugün 30 orta yapmış . Bu 30 ortanın 4 tanesine vurdular."

    "2. yarı başka bir senaryo vardı. 35 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Rakibe hemen hemen pozisyon vermedik. Adebayor özellikle çok önemli sprintler attı. Bugün seyircimize de teşekkür etmek istiyorum."
    "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen haftanın kaybedeniydik, bu haftanın kazananı olduk. Milli takım arasında biraz dinlenip tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    "Şampiyonluk 4 takım arasında devam edecek. Haftalık senaryolar değişiyor, herkes her yerde kaybedebiliyor. Kimin nerede nasıl puan kaybedeceği belli değil. Hiçbir maç ölüm kalım maçı değil. Keyif alarak devam etmemiz gerekiyor."
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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