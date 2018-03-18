Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
"Merkezi bugün tamamen kapalı tutup kenarlara yönlendirmek istedik. Kenar oyuncularımız bile içeriye kadar gelip merkezi kapattılar. Bugün 30 orta yapmış Beşiktaş. Bu 30 ortanın 4 tanesine vurdular."
"2. yarı başka bir senaryo vardı. 35 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Rakibe hemen hemen pozisyon vermedik. Adebayor özellikle çok önemli sprintler attı. Bugün seyircimize de teşekkür etmek istiyorum."
"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen haftanın kaybedeniydik, bu haftanın kazananı olduk. Milli takım arasında biraz dinlenip tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."
"Şampiyonluk 4 takım arasında devam edecek. Haftalık senaryolar değişiyor, herkes her yerde kaybedebiliyor. Kimin nerede nasıl puan kaybedeceği belli değil. Hiçbir maç ölüm kalım maçı değil. Keyif alarak devam etmemiz gerekiyor."
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:08
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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