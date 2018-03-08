İkisi de ayrı kafalarda
Bir dönem aşkları yılan hikayesine dönen Aslıhan Doğan’la Arda Turan’ın düğünü de bilmeceye dönüştü. Ünlü futbolcu, önceki gün ‘Savaş varken düğün yapmayacağız’ açıklaması yaptı. Doğan ise aynı saatlerde Nişantaşı’nda gelin ayakkabısı aldı
'BU DURUMDA EĞLENCE YAPAMAYIZ'
"Ülkemiz şu an bir mücadele içinde ve askerlerimiz canlarını veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz." Turan'ın bu açıklamayı yaptığı saatlerde Aslıhan Doğan ise Nişantaşı'nda alışverişteydi. Sosyetik güzel, futbolcunun açıklamasından habersiz Christian Louboutin mağazasından gelin ayakkabısını andıran beyaz bir ayakkabı satın aldı. Bu farklı tavırlar ise "Aslıhan'ın düğün hevesi yine mi kursağında kalacak?" dedirtti...
TAKVİM
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
İkisi de ayrı kafalarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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