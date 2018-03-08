İkisi de ayrı kafalarda – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İkisi de ayrı kafalarda

    İkisi de ayrı kafalarda

    Bir dönem aşkları yılan hikayesine dönen ’la ’ın düğünü de bilmeceye dönüştü. Ünlü futbolcu, önceki gün ‘Savaş varken düğün yapmayacağız’ açıklaması yaptı. Doğan ise aynı saatlerde Nişantaşı’nda gelin ayakkabısı aldı

    Sosyetik güzel Aslıhan Doğan'la bir dargın bir barışık aşkını yakında nikah masasına taşıyacağı konuşulan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gün yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Zorlu 'de objektiflere yansıyan Turan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünüyle ilgili sorular karşısında Afrin'deki 'Zeytin Dalı' harekatını hatırlattı. Ünlü futbolcu, şu sözlerle düğün yapmayacağının sinyalini verdi:

    'BU DURUMDA EĞLENCE YAPAMAYIZ'
    "Ülkemiz şu an bir mücadele içinde ve askerlerimiz canlarını veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz." Turan'ın bu açıklamayı yaptığı saatlerde Aslıhan Doğan ise Nişantaşı'nda alışverişteydi. Sosyetik güzel, futbolcunun açıklamasından habersiz Christian Louboutin mağazasından gelin ayakkabısını andıran beyaz bir ayakkabı satın aldı. Bu farklı tavırlar ise "Aslıhan'ın düğün hevesi yine mi kursağında kalacak?" dedirtti...

    TAKVİM

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İkisi de ayrı kafalarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN