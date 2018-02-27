Arda'yla ilgili şok iddia! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Arda'yla ilgili şok iddia!

    Arda'yla ilgili şok iddia!

    Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo, Arda'yla ilgili şok bir ayrıntıya dikkat çekti.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:20
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