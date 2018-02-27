Arda'yla ilgili şok iddia!
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo, Arda'yla ilgili şok bir ayrıntıya dikkat çekti.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:20
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
yavuz vay hoca vay senin yalanın batsın kendini kandır bakalım sezon sonu dördüncü dahi zor oluruz.
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Arda Turan kahroldu!
Toplam 1
Yorum
bosch adam Arda oynasaydı G.Birliği 3 puanı alırdı. Dua etsin kendisi oynamadı.
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
muhittin Beşiktaş Rizesporla oynasaydı Rize böyle ezilmezdi....
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