Arda Turan kahroldu!
Arda Turan, Başakşehir'in Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi locadan takip etti.
Sakatlığı yüzünden kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu takımı 1-0 öne geçince büyük mutluluk yaşadı ancak Gençlerbirliği'nin golü ve sonrasında maçın 1-1 sonuçlanması Arda'yı çok üzdü.
Başakşehir formasıyla son Trabzonspor maçında başarılı bir futbol ortaya koyan Arda, Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlanmış ve yerine Elia forma giymişti.(Milliyet)
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:18
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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