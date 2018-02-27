Sakatlığı yüzünden kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu takımı 1-0 öne geçince büyük mutluluk yaşadı ancak Gençlerbirliği'nin golü ve sonrasında maçın 1-1 sonuçlanması Arda'yı çok üzdü.

Başakşehir formasıyla son Trabzonspor maçında başarılı bir futbol ortaya koyan Arda, Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlanmış ve yerine Elia forma giymişti.(Milliyet)