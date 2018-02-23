Avcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Medipol Başakşehir'in başarılı teknik adamı Abdullah Avcı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da futbola Kasımpaşa’da başladı, çocukken onun maçlarını izleme fırsatı buldum. Çok iyi bir futbolcuydu” dedi

Şampiyonluk adayı Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbola Kasımpaşa'da başladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da lacivert-beyazlı kulüpte futbolculuk kariyerine start verdiğini hatırlatan Avcı, "Çocukken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçlarını izleme fırsatı buldum. Çok iyi bir futbolcuydu. Çok teknikti ve sahada lider kişiliğiyle hemen öne çıkıyordu" dedi.



'ARDA'YI KAYBETMEMELİYİZ'

Avcı, Barcelona'dan yılın transferi Arda Turan'ı kazanmaları gerektiğini belirtip, "Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Hata yapmadı mı? Yaptı. Ama bir-iki hata ile onu yerin dibine sokamayız. Şu anda yapılan algıların sonucunda Türkiye'de sevimsiz çocuk haline getirildi. Türk futbolunda bir milyondan fazla hata yapanlar dolaşıyor. Bu markayı kaybetmememiz lazım" çağrısı yaptı.



'EGOSU, ALGISI YÜKSEK TAKIMIZ'

Takımındaki yıldız oyuncuların varlığıyla ilgili olarak genç çalıştırıcı, "2-3 yıl önceki çalıştığım oyuncu profiliyle bugünkü oyuncu arasında çok fark var. Bugün Premier Lig, La Liga'yı görmüş, uluslararası başarıları olan oyuncu profiline sahibiz. Takımın yüksek kişilik analiz testini de yaptırdım. Karşımıza şöyle bir şey çıktı; egosu yüksek, algısı da yüksek bir takım. Verdiğini çabuk alabiliyorsun ama egosu da yüksek bir takım. Burada da mutlaka yönetme iletişim devreye giriyor" değerlendirmesinde bulundu.



'EMRE 40 YAŞINA KADAR OYNASIN'

"Bence Emre 40 yaşına kadar oynasın. Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Doğru yönlendirmeler olsaydı, İnter'de oynadı daha büyük kulüplerde bile oynayabilirdi. Duygusal, zekasına mağlup olan bir çocuk tıpkı Arda gibi. Aşırı derece duygusallar. Özleri inanılmaz tertemiz. Emre ile ilgili ne yapacağımızı hep birlikte sezon sonu karar vereceğiz."