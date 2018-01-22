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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Avcı: Arda çok çalışıyor

    Avcı: Arda çok çalışıyor
    MEDİPOL Başakşehir'in hocası maç sonunda 'ı övdü. Başarılı çalıştırıcı "Arda çok çalışıyor. Bir oyuncu forma giyemeyebilir ama onun elinden yeteneklerni alamazsınız. Gol atarak harika başladı" dedi. Abdullah Avcı, oyun güçlerine sahaya yansıtıp çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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