Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
Arda Turan, Medipol Başakşehir formasını sırtına geçirdi. İşte ilk fotoğraf...
Son günlerde transfer gündemini meşgul eden Arda Turan transferi sonuçlandı. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı öncesinde yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralanan Arda ise yeni takımının formasını giyerek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:37
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İmparator kanunları
Toplam 10
Yorum
ultra korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin
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Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...
Toplam 5
Yorum
BJKLİ vay arkadaş adamlarda ki şarta bak helal olsun valla bizde uyanığız diye geçiniyoruz
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Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...
Toplam 5
Yorum
aslan iki taraf açısından da komik bir transfer 3 gün sonra siz 1 lira verdiniz başkası 2 veriyor ben ona sattım derse ne olacak :) akıllara zarar
Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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