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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...

    Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...

    , formasını sırtına geçirdi. İşte ilk fotoğraf...

    Son günlerde transfer gündemini meşgul eden transferi sonuçlandı. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan , ikinci yarı öncesinde yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralanan Arda ise yeni takımının formasını giyerek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.






    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:37
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