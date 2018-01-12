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    12 Ocak 2018, Cuma
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    farklı kazandı

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> farklı kazandı

    Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren burada oynadığı Ado Den Haag maçını 4-0 kazandı.

    Süper Lig'in devre arasında kamp çalışmalarına devam eden burada Ado Den Haag ile hazırlık maçı yaptı. 4-0 galibiyetiyle biten müsabakanın gollerini 10. dakikada Adebayor (penaltı), 25. dakikada İrfan Can Kahveci, 55. dakikada Hakan Özmert ve 71. dakikada Napoleoni'den (penaltı) kaydetti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:32
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