Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in devre arası kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip 4 Ocak Perşembe günü Antalya'da toplanacak.
Çalışmalarını 12 Ocak'a kadar Belek'te sürdürecek İstanbul ekibi, kampta iki hazırlık maçı oynayacak.
İlk maçını 10 Ocak'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacak Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasını ise 12 Ocak'ta Hollanda ekibi ADO Den Haag ile oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:53
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Yeni yıldızlar yolda
Toplam 3
Yorum
dadas25 KENAN KOSELER. Sanane anadolu akimin sampiyonlugundan ve milli takimi bitiren fatih hoca degil senin tupcu baskanin birseyden anlamiyonuz
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 4
Yorum
muhitttin ne fenere ne gs ya gelmez..gelse Beşiktaş'a gelir..yani avrupada ilk 16 içindeki takıma,zaten fenerin de gs ın parası yok!beleş mezar arıyor
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
muhittin sadece bu ilk yarıda Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları geçtiğimiz 3yılda FB GS aleyhine yapılan hakem hatalarından çoktur...
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