 Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'in kamp programı belli oldu

    Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu

    'de ilk yarıyı lider tamamlayan 'in devre arası kamp programı belli oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip 4 Ocak Perşembe günü Antalya'da toplanacak.

    Çalışmalarını 12 Ocak'a kadar Belek'te sürdürecek İstanbul ekibi, kampta iki hazırlık maçı oynayacak.

    İlk maçını 10 Ocak'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacak , ikinci karşılaşmasını ise 12 Ocak'ta Hollanda ekibi ADO Den Haag ile oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:53
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