Lidere şok

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda ilk sürpriz Giresunspor'dan geldi. TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan M.Başakşehir'i konuk etti. 5. Tur'da Alanyaspor'u eleyerek önemli bir sürprize imza atan Çotanak, Başakşehir'e de aynı tarifeyi uyguladı. A Spor'dan yayınlanan çekişmeli maçta Giresun, 14'te Dialiba'nın golüyle ilk yarıyı önde bitirdi. KORKİSHKO'DAN PANENKA

İKİNCİ yarıda da güçlü rakibi karşısında cesur bir futbol ortaya koyan Karadeniz ekibi, 65'te Dale'nin kafa vuruşunda üst direkten dönen topun kaleci Mert'in sırtına çarparak ağlara gitmesiyle farkı ikiye çıkardı. Başakşehir bu golün şokunu üzerinden atamadan 71'de Korkishko'nun panenka vuruşu penaltı golüyle 3-0'ı buldu. 75'te Mevlüt'le siftah yapan İstanbul ekibi, rövanş için az da olsa umutlandı.



Avcı turdan umutlu

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rövanşta turu getirecek skoru alacaklarını iddia etti. Avcı, "Zihinsel olarak hazırlanamıyorsan sıkıntı yaşarsın. Bu açıdan sıkıntılar yaşadık ve gol yedik. Gol atmamız iyi oldu. Bunu çevirebilecek kapasitede bir takımız" dedi.