Başakşehir kupada Giresunspor'a konuk olacak
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.
Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Turuncu-lacivertlilerde bu maç öncesinde izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, Edin Visca ve Aurelien Chedjou maç kadrosuna alınmadı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:23
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Eto'o Fener'i istiyor
Toplam 11
Yorum
Bc dlyrk istemiyoruz eto filan adamın resmi yaşı 36 kimbilir gerçekte 45 mi 50 mi bırakın bu işleri altyapıdan adam çıkarın bu daha güzel bizim için.
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Kupada maç programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
ömer özakça kim kazanacak bakalım
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Eljif Elmas’a kulüp aranıyor
Toplam 5
Yorum
hadi oradan neden aldınız hadi oradan
Başakşehir kupada Giresunspor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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