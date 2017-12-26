 Başakşehir kupada Giresunspor'a konuk olacak – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Başakşehir kupada 'a konuk olacak

    Başakşehir kupada Giresunspor'a konuk olacak

    Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Akın Çorap ile karşılaşacak.

    Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Turuncu-lacivertlilerde bu maç öncesinde izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, Edin Visca ve Aurelien Chedjou maç kadrosuna alınmadı.

    Bu karşılaşmanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:23
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