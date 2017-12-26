Başakşehir kupada Giresunspor'a konuk olacak

Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Turuncu-lacivertlilerde bu maç öncesinde izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, Edin Visca ve Aurelien Chedjou maç kadrosuna alınmadı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.