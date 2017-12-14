Abdullah Avcı memnun değil
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kipaş Kahramanmaraşspor karşısında oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.
"Egemen harika bir profesyonel"
Sakatlığından dolayı 295 gün sonra forma giyen deneyimli futbolcu Egemen Korkmaz için ise Avcı, "Uzun bir süre sakatlık ve operasyon geçirdi. Harika bir profesyonel. 45 dakika oynayacaktı. Ama Egemen ilk yarı topla fazla oynadığı için maçta kalmak istedi. Sakatlık geçirmezse, maç performansı da artacak. Chedjou da ikinci yarı inşallah bizle olacak" şeklinde konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:09
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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