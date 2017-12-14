 Abdullah Avcı memnun değil – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    memnun değil

    Abdullah Avcı memnun değil

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , Kipaş Kahramanmaraşspor karşısında oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kipaş Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ederek, bir üst tura çıktı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü , "Oyun olarak memnun değilim. Biz kısa geçmişi olan ama içi dolu olan bir takımız. Bu sene önemli hedeflerimizden biri de kupadır. Bugün 27. resmi maçımız oynadık. Bizim için her oyuncu önemli. Bugün kazanmamıza rağmen oyundan memnun değilim. Daha hızlı oynamalıydık. Az temaslı olmalıydık. Oyun oynamaya çalıştılar. Golü atsalardı belki bizi hareketlendirebilirdi. Yarın kurayı bekleyip, ona göre değerlendirme yapacağız. Maraş'ın eski bir oyuncusu olarak olarak onları tebrik ederim. Yarınla birlikte hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanacağız" diye konuştu.

    "Egemen harika bir profesyonel"
    Sakatlığından dolayı 295 gün sonra forma giyen deneyimli futbolcu Egemen Korkmaz için ise Avcı, "Uzun bir süre sakatlık ve operasyon geçirdi. Harika bir profesyonel. 45 dakika oynayacaktı. Ama Egemen ilk yarı topla fazla oynadığı için maçta kalmak istedi. Sakatlık geçirmezse, maç performansı da artacak. Chedjou da ikinci yarı inşallah bizle olacak" şeklinde konuştu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdullah Avcı memnun değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN