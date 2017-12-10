Başakşehir koltuğu kaptırdı
Son durum: Süper Lig'de geçen haftayı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, 15. hafta maçında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında 7 Aralık Perşembe günü evinde karşılaştığı Braga'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen Avrupa sahnesine veda eden Başakşehir, ligde de istediğini alamadı. 15. haftada Sivasspor'a konuk olan turuncu-lacivertli takım, başından sonuna büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Ligde 8 hafta sonra mağlubiyet gören Abdullah Avcı'nın ekibi, böylece liderliği de Galatasaray'a bırakmış oldu. Başakşehir, bu sonuçla haftayı 30 puanda ikinci sırada tamamlarken, sarı-kırmızılılar ise 32 puanla liderlik koltuğunu geri aldı.
İki önemli kayıp
Medipol Başakşehir'de giden 3 puan ve liderliğin yanı sıra iki önemli kayıp daha yaşandı. Sivasspor müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir ve Emmanuel Adebayor, 16. haftada 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:35
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
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Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
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beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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