 Başakşehir koltuğu kaptırdı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Başakşehir koltuğu kaptırdı

    Başakşehir koltuğu kaptırdı

    Son durum: Süper Lig'de geçen haftayı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, 15. hafta maçında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Haftaya Galatasaray'ın 1 puan önünde lider olarak giren turuncu-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte rakibinin de 2 puan gerisine düşmüş oldu.

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında 7 Aralık Perşembe günü evinde karşılaştığı Braga'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen Avrupa sahnesine veda eden Başakşehir, ligde de istediğini alamadı. 15. haftada Sivasspor'a konuk olan turuncu-lacivertli takım, başından sonuna büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Ligde 8 hafta sonra mağlubiyet gören Abdullah Avcı'nın ekibi, böylece liderliği de Galatasaray'a bırakmış oldu. Başakşehir, bu sonuçla haftayı 30 puanda ikinci sırada tamamlarken, sarı-kırmızılılar ise 32 puanla liderlik koltuğunu geri aldı.

    İki önemli kayıp

    Medipol Başakşehir'de giden 3 puan ve liderliğin yanı sıra iki önemli kayıp daha yaşandı. Sivasspor müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir ve Emmanuel Adebayor, 16. haftada 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:35
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