Başakşehir’in Avrupa karnesi
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında evinde Braga’yı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu galibiyete rağmen Avrupa kupalarına veda etti.
İlk defa gruplara kaldı
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ve kulüp tarihinde ilk kez gruplara kalma başarısı gösteren İstanbul takımı, C Grubu'nda Braga, Hoffenheim ve Ludogorets ile eşleşti. Başakşehir, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak topladığı 8 puanla 3. sırada yer aldı. 10 puanlı Braga ile 9 puanı bulunan Ludogorets'in arkasında kalan Türk temsilcisi, böylece bu sezonluk Avrupa defterini de kapamış oldu.
Avrupa'da 16 maç
Başakşehir, dün akşam oynadığı Braga mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarında 16. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertliler, bu sahnede 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Rakip ağlara 19 gol atan Avcı'nın takımı, kalesinde ise 25 gol gördü.
En skorer Visca
Turuncu-lacivertli takımın Avrupa'da oynadığı mücadelelerdeki en skorer ismi Edin Visca oldu. Dün akşam oynanan maçta Braga karşısında da golünü atan Boşnak futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarındaki 7. golüne ulaştı. 27 yaşındaki oyuncuyu 3'er golle Elia ve Emre Belözoğlu izledi.
Visca, aynı zamanda Başakşehir'in bu sezon Avrupa kupalarında karşılaştığı her takıma gol atma başarısı da gösterdi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:16
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Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
kamil lafla peynir gemisi yürümüyor sahada futbolunla konuşmalısın
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Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 3
Yorum
taraftar Sabahtan akşama kadar gazetlerde YAPMAK fiilini tekrarlayıp duran spiker,yorumcu ,yazar istemiyoruz.. TÜRKÇE bilenler istiyoruz
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 2
Yorum
bjk Gel gel leipzig sizin ligin 2.siydi 1.siyle arasında çok mu uçurum var yani deplasmanda 1 tane atar Vodafonda turlarız.
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