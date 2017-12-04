 Başakşehir maçına İskoç hakem – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Başakşehir maçına İskoç hakem

    Başakşehir maçına İskoç hakem

    Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla oynayacağı C Grubu 6. ve son maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem düdük çalacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 7 Aralık Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Douglas Potter ve Sean Carr da yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın 4. hakemi Jordan Stokoe, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Alan Muir olacak.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:28
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