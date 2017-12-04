Başakşehir maçına İskoç hakem
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla oynayacağı C Grubu 6. ve son maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 7 Aralık Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Douglas Potter ve Sean Carr da yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın 4. hakemi Jordan Stokoe, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Alan Muir olacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:28
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
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forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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