Başakşehir Kahramanmaraş deplasmanında
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Kipaş Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak.
Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon kupayı finalde seri penaltı atışları sonucunda Atiker Konyaspor'a kaybeden turuncu-lacivertliler, organizasyona bu sezon 5. turdan itibaren katılıyor.
TFF 2. Lig ekibi Kipaş Kahramanmaraşspor ise 3. turda Tokatspor, 4. turda da Çaykur Rizespor'u eleyerek Medipol Başakşehir ile eşleşti. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Mehmet Batdal'ın durumu hakkında ise son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Karşılaşmanın rövanşı 12, 13 ya da 14 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak ve son 16 turuna yükselecek ekip belli olacak.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:42
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Tudor derbi stratejisini belirledi
Toplam 2
Yorum
HAGİ BU DERBIDE DE GALIBIYET YOKSA HAKIKATEN SENDE SIKINTILAR VAR DEMEKTIR HOCA
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Beşiktaş, Talisca'nın alternatifini buldu!
Toplam 8
Yorum
siyah beyaz bu adam fenaaa. ucuza zor kapatırlar ama
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Sola Jean Mota
Toplam 1
Yorum
Recep İsmail son maçta her topu olumsuz kullandı sol bek şart...
Başakşehir Kahramanmaraş deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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