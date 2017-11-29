Başakşehir Kahramanmaraş deplasmanında

Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon kupayı finalde seri penaltı atışları sonucunda Atiker Konyaspor'a kaybeden turuncu-lacivertliler, organizasyona bu sezon 5. turdan itibaren katılıyor.

TFF 2. Lig ekibi Kipaş Kahramanmaraşspor ise 3. turda Tokatspor, 4. turda da Çaykur Rizespor'u eleyerek Medipol Başakşehir ile eşleşti. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Mehmet Batdal'ın durumu hakkında ise son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Karşılaşmanın rövanşı 12, 13 ya da 14 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak ve son 16 turuna yükselecek ekip belli olacak.