 G.Saray’a da Attamah! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    G.Saray’a da Attamah!

    G.Saray’a da Attamah!
    BAŞAKŞEHİR'in ilk golünü kaydeden Joseph Attamah büyük takımları seviyor! Turuncu-lacivertli futbolcu, dün gece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 23 yaşındaki Ganalı futbolcu ilk sayısını 3-2 kazandıkları Fenerbahçe mücadelesinde atmıştı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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