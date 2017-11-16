"Dört büyükler"in korkulu rüyası
Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, "Dört büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.
- "Dört büyükler"e 32 gol attı, 21 gol yedi
Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 32 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 21 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
- Galatasaray'a karşı son 3 maçını kazandı
Medipol Başakşehir, ligde bu haftaki rakibi Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 4 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.
Sarı-kırmızılı takımı 3 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 3 resmi maçını kazandı.
- Beşiktaş ile 3 beraberlik
Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
- Tek yenilgi Fenerbahçe'ye karşı
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.
Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.
- Trabzonspor ile 4 kez karşılaştı
Medipol Başakşehir, 2016'dan bu yana Trabzonspor ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi.
İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakibine 4 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
- Medipol Başakşehir'in "Dört büyükler" ile maçları:
Galatasaray
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|06.03.2016
|Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|3-3
|04.11.2016
|Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|1-2
|04.02.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|2-1
|10.04.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4-0
Beşiktaş
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|14.02.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|2-2
|26.11.2016
|Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|30.04.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|3-1
|23.10.2017
|Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
?Fenerbahçe
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|09.05.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-1
|21.08.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|22.01.2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|1-0
|26.04.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-2
|17.05.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-2
|09.09.2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-3
?Trabzonspor
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|10.04.2016
|Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|1-1
|17.12.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|1-0
|21.05.2017
|Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|0-0
|17.09.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|2-2
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
-
5 yıl sonra bir ilk
Toplam 1
Yorum
Aslan OZAN TUFAN SAGBEK ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KOVUN SU BUNAGI VE ONU GETIRENLERI YETER TÜRK FUTBOLUNUN ICINE YAPTINIZ !
-
Newcastle United Cenk için geliyor
Toplam 3
Yorum
bjk advers GEL , AL ve GİT !
-
Kwadwo Asamoah’a kanca!
Toplam 8
Yorum
hadi Hadi bakalım, kendi oyuncunuzu bulacak yetenek olmayınca Galatasarayın ilgilendiklerine sarmak normal. Oyucu bulmak için beceri lazım.
"Dört büyükler"in korkulu rüyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.