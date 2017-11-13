 Emre Galatasaray maçında... – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emre maçında...

    Emre Galatasaray maçında...

    Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve maçında sahada olacağı öğrenildi.

    Başakşehir'de gündem maçı..İstanbul ekibinde son lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncuların durumu merak konusu. Özellikle de orta sahanın vazgeçilmez ismi Emre Belözoğlu. Deneyimli futbolcunun durumunun son derece iyiye gittiği öğrenilirken Galatasaray'la oynanacak kritik mücadeleye kadar sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Galatasaray maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.