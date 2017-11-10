 Medipol Başakşehir'den anlamlı ziyaret – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Medipol Başakşehir'den anlamlı ziyaret

    Medipol Başakşehir'den anlamlı ziyaret

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcular Mevlüt Erdinç ve Mert Günok, Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

    Turuncu-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Avcı ve iki futbolcu, Bağcılar'da bulunan hastanede, lösemi, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.

    Ziyarette çocuklarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Avcı ve futbolcular, çocukların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:54
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