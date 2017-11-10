Medipol Başakşehir'den anlamlı ziyaret
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcular Mevlüt Erdinç ve Mert Günok, Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Turuncu-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Avcı ve iki futbolcu, Bağcılar'da bulunan hastanede, lösemi, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.
Ziyarette çocuklarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Avcı ve futbolcular, çocukların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:54
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Çilingir Belhanda
Toplam 26
Yorum
kubilay agree
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 20
Yorum
kampanya 33.5'ğunuda 12ay.. ayda 2.7'ye arda yı alabilir isteyen varsa 7 ortakla daha uygun olur :)))))))))))))))
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 29
Yorum
Aslan Ardanın fotoğraflarına dahi tahammül edemiyorum mümkünse manşet dahi etmeyin bu kişiyi yoksa Fotomaç gazetesi almam GELMESİNN.
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