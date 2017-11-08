 Abdullah Avcı, 36. İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    , 36. İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı

    Abdullah Avcı, 36. İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , 36. İstanbul Kitap Fuarı’nda öğrencilerle bir araya geldi.

    Medipol Başakşehir'in teknik patronu , TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen 36. Uluslar Arası İstanbul Kitap Fuarı'na katıldı. Tutkumuz Futbol adlı söyleşide miniklerle bir araya gelen Avcı, sunucu Pınar Bekbölet ile birlikte çocukların sorularını yanıtladı. Öğrencilerle keyifli dakikalar geçiren Abdullah Avcı, söyleşinin ardından kitapseverlerin ve öğrencilerin kitaplarını imzaladı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:58
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