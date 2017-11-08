Abdullah Avcı, 36. İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 36. İstanbul Kitap Fuarı’nda öğrencilerle bir araya geldi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:58
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 19
Yorum
Cenk atar renkliler bakar renkliler cosmus yine cenk e salliyor.Bekleyip görecegiz kime ne teklif gelcek nereye gidecek diye.Biz su emanet liderligi alalim da yakinda
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 27
Yorum
Dogru seçim Böylesi daha iyisiıdir. Top oynasınlar ve para görüp şımarmasınlar
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 27
Yorum
cabbar o zaman avrupada başarıyı unutun
Abdullah Avcı, 36. İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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