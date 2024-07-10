Cehennem Üçgeni filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor. Polisiye film severler tarafından ilgi gören film, Jazz Boon yönetmenliğinde çekildi. Filmle ilgili detayları ve Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cehennem Üçgeni hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

CEHENNEM ÜÇGENİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç polis memuru, görevleri sırasında rastladıkları birtakım bulguların işaret ettiği polis teşkilatındaki yolsuzluğu açığa çıkartmaya çalışırlar. Bu üç polis, kendi teşkilatlarının içinde var olan yolsuzluğu ortaya çıkartmanın yanı sıra, bir diğer zorlu mücadeleyi de aynı anda verirler; hangi meslektaşlarının güvenilir olduğunu keşfetmek. Yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir teşkilat ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan üç polis memuru, adaleti sağlama konusunda ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye kararlıdırlar.

CEHENNEM ÜÇGENİ OYUNCULARI