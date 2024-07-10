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Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Cehennem Üçgeni hangi yıl çekildi?

TV'de ilk kez ekrana gelen Cehennem Üçgeni filmi merak konusu oldu. Jazz Boon'un yönetmenliğini üstlendiği film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cehennem Üçgeni hangi yıl çekildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 22:09 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:41
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Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Cehennem Üçgeni hangi yıl çekildi?

Cehennem Üçgeni filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor. Polisiye film severler tarafından ilgi gören film, Jazz Boon yönetmenliğinde çekildi. Filmle ilgili detayları ve Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cehennem Üçgeni hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

CEHENNEM ÜÇGENİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç polis memuru, görevleri sırasında rastladıkları birtakım bulguların işaret ettiği polis teşkilatındaki yolsuzluğu açığa çıkartmaya çalışırlar. Bu üç polis, kendi teşkilatlarının içinde var olan yolsuzluğu ortaya çıkartmanın yanı sıra, bir diğer zorlu mücadeleyi de aynı anda verirler; hangi meslektaşlarının güvenilir olduğunu keşfetmek. Yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir teşkilat ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan üç polis memuru, adaleti sağlama konusunda ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye kararlıdırlar.

CEHENNEM ÜÇGENİ OYUNCULARI

  • Louis Koo
  • Nick Cheung
  • Francis Ng
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