Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 28 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 28 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Sezon finaline sayılı günler kala çeyrek altını kazanan gelin kritik avantaja sahip olacak. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var? detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 28 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 28 HAZİRAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1415. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmanın sezon finalinde 3 hafta boyunca en çok çeyreği kazanan birinci gelin 50, ikinci gelin ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 28 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 28 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

27 Haziran Perşembe günü kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek aldını alan gelin Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİNİN KAÇ ÇEYREK ALTINI VAR?

Zeynep gelin: 4 çeyrek altın

Başak gelin: 3 çeyrek altın

Damla gelin: 3 çeyrek altın

Kıymet gelin: 4 çeyrek altın

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 6. sezon finali serisi 3 hafta sürecek ve bu süre boyunca eleme yapılmayacak. 3 haftanın sonunda en çok çeyrek altını alan birinci 50 bilezik, ikinci ise 30 bilezik alacak.

Barış Alper'e teklif var mı? Dursun Özbek açıkladı
Özbek'ten Batshuayi ve Oğuz Aydın açıklaması!
DİĞER
Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor'a anlattı: "Gözyaşı döktüm"
Türkiye FAFT'ın gri listesinden çıktı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor?
F.Bahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular
F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aranan Adam (Wanted Man) filmi konusu nedir?
TV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN CUMA
2024 LGS tercihleri ne zaman?
Adrese dayalı lise sorgula 2024 | MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Şartları nedir?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 HAZİRAN rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular 11:48
Romanya - Hollanda maçı ne zaman? Romanya - Hollanda maçı ne zaman? 11:29
Barış Alper'e teklif var mı? Dursun Özbek açıkladı Barış Alper'e teklif var mı? Dursun Özbek açıkladı 11:27
Portekiz - Slovenya maçı ne zaman? Portekiz - Slovenya maçı ne zaman? 11:16
Fransa - Belçika maçı ne zaman? Fransa - Belçika maçı ne zaman? 11:05
Göztepe'de Romulo kaldı Göztepe'de Romulo kaldı 11:03
Daha Eski
Özbek'ten flaş transfer sözleri! Özbek'ten flaş transfer sözleri! 10:45
İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde 10:30
Giresunspor'a transfer yasağı! Giresunspor'a transfer yasağı! 10:30
G.Saray'da Sanchez sıkıntısı! G.Saray'da Sanchez sıkıntısı! 10:23
İspanya - Gürcistan maçı ne zaman? İspanya - Gürcistan maçı ne zaman? 10:22
İngiltere - Slovakya maçı ne zaman? İngiltere - Slovakya maçı ne zaman? 10:16