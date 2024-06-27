Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

28 Haziran TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 01:17
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TV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 28 Haziran TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 HAZİRAN)

  • 07.40 - Kara Tahta
  • 10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Bebek Firarda

ATV YAYIN AKIŞI (28 HAZİRAN)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Alan
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Mutfak Bahane
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - İstila: Zamanın Sonu

KANAL D YAYIN AKIŞI (28 HAZİRAN)

  • 07:00 - Afili Aşk
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş
  • 15:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI (28 HAZİRAN)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Aranan Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI (28 HAZİRAN)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Güzel Köylü
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Düğün Dernek

TV8 YAYIN AKIŞI (28 HAZİRAN)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

Casper
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