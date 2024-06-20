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Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Öldür Beni Sevgilim ne zaman çekildi?

Öldür Beni Sevgilim filmi komedi severler tarafından ilgiyle karşılandı. Ünlü şarkıcı Murat Boz'un başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Peki, Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Öldür Beni Sevgilim ne zaman çekildi? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 23:04
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Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Öldür Beni Sevgilim ne zaman çekildi?

Komedi türünde çekilen yerli film Öldür Beni Sevgilim ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. Filmin oyuncuları ve hangi yıl çekildiği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Öldür Beni Sevgilim ne zaman çekildi? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU NEDİR, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

2019 yılında vizyona girem Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ise şu şekilde:

Okan ile Demet, 5 yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI

  • Murat Boz
  • Seda Bakan
  • Açelya Topaloğlu

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