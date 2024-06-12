Survivor 3. finalist kim oldu? | SURVIVOR ALL STAR YARI FİNAL 12 HAZİRAN 2024

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 12 Haziran Çarşamba günü bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 12 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 12 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan yarı finalinde dokunulmazlığı kazanan ve bu yılın üçüncü finalisti olan isim henüz belli olmadı.

Öte yandan ilk finalist Batuhan, ikinci finalist Nefise olmuştu.