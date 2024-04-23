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SURVIVOR ALL STAR İLETİŞ OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan Salı

Survivor All Star 2024'te heyecan, 23 Nisan Salı günü yayınlanan bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 23 Nisan Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 02:10 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 02:10
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SURVIVOR ALL STAR İLETİŞ OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan Salı

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam iletişim oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 23 Nisan Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 23 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 23 Nisan Salı günü yayınlanan bölümde iletişim oyununu KIRMIZI TAKIM kazandı.

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