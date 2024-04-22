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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Nisan Pazartesi Survivor'da eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2024, 22 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 15 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 15 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 00:55 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 01:20
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Nisan Pazartesi Survivor'da eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 22Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 15 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

22 Nisan Pazartesi günü konseyde adı yazılan MERVE son eleme adayı oldu.

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