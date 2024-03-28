YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 MART Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serdem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Serdem Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 28 Mart 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERDEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Mart yarışmacısı Serdem Bey oldu. Serdem Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Emine: 5

Dilek: 9

Oğuzhan: 6

Büşra: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLEK KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Mart yarışmacısı Dilek Hanım oldu. Dilek Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oğuzhan: 5

Serdem: 4

Emine: 5

Büşra: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Mart yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oğuzhan: 6

Serdem: 6

Emine: 4

Dilek: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Mart yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilek: 5

Büşra: 5

Serdem: 4

Oğuzhan: 5