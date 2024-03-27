Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 MART Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 MART Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Dilek Hanım oldu. Dilek Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 27 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 MART Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Dilek Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 27 Mart 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLEK KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Mart yarışmacısı Dilek Hanım oldu. Dilek Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Mart yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oğuzhan: 6

Serdem: 6

Emine: 4

Dilek: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Mart yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilek: 5

Büşra: 5

Serdem: 4

Oğuzhan: 5

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarları çok üzülecek...
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul artık yeter diyecek | BATMAN MİTİNGİ
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? (27 Mart)
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 MART 2024 | 😠Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenin
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? | Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor?
AÖF VİZE SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim 2. Dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Mart rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş BOA evinde mağlup! Beşiktaş BOA evinde mağlup! 18:37
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları! 18:33
Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi! Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi! 18:13
Cimbom'a durmak yok! Cimbom'a durmak yok! 17:53
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 17:13
Mertens'ten emeklilik açıklaması! Mertens'ten emeklilik açıklaması! 17:08
Daha Eski
Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! 16:50
F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... 16:20
Beşiktaş'tan genç futbolculara sosyal medya semineri! Beşiktaş'tan genç futbolculara sosyal medya semineri! 15:58
"Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç" "Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç" 15:30
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu 15:30
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! 15:27