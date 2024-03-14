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Survivor kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 14 Mart Survivor düello oyunu

Survivor All Star 2024'te heyecan, 14 Mart Perşembe günü yayımlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 14 Mart Survivor Düello oyununu kim, hangi takım kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:40
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Survivor kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 14 Mart Survivor düello oyunu

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 14 Mart Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 14 Mart Perşembe günü düello oynandı. Yapılan yarışmaların ardından elenen isim belli olunca haberimiz güncellenecektir.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununda ise kazanan taraf henüz belli olmadı.

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