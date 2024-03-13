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Survivor iletişim oyunu kim kazandı? - SURVIVOR İLETİŞİM OYUNU 13 Mart Çarşamba

Survivor All Star 2024, 13 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 13 Mart Survivor İletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 13 Mart Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 00:40
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Survivor iletişim oyunu kim kazandı? - SURVIVOR İLETİŞİM OYUNU 13 Mart Çarşamba

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam iletişim oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 13 Mart Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde iletişim oyununu kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

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